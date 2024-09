Grete Lõbu ei jõudnud „Ringvaate“ eetrisse: Marko Reikop täitis tühimiku üllatava kaaslasega

Asendussaatejuhi tervitus oli niivõrd humoorikas ka Marko jaoks, kes ei suutnud naeru tagasi hoida. Õnneks suutis ta end hetkeks koguda ja selgitas, miks pole tema kõrval Gretet. „Ta jäi haigeks ja me soovime talle palju tervist. Seetõttu Daniel aitab meid hädast välja, juhib meiega saadet. Aga ta on pigem vaikiv saatejuht, sest tal on käed-jalad tööd täis,“ selgitas Marko viidates Danieli koogiteole. Klassikalise õunakoogi asemel proovis Daniel jäljendada oma ema kuulsat õunapirukat. Kuigi antud retsepti seostatakse eelkõige USAga, siis Danieli sõnul on see küpsetis algselt pärit hoopis Inglismaa toidukultuurist.