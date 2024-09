FOTOD | Daily Mail: seksikaubanduses süüdistatava P Diddy skandaalsel peol oli külaliseks ka Carmen Kass

Eelmisel esmaspäeval arreteeritud Diddy juures on erilise tähelepanu all just tema poolt korraldatud peod. Varasemad intervjuud tõestavad, et mitmed maailmakuulsad staarid pidasid räpparit Hollywoodi parimaks peokorraldajaks. Sellest, mis väidetavalt toimus suletud uste taga, vaikiti. Nüüd on aga uurimise all teooria, et väidetavalt olid kõnealused peod Diddy poolt korda viidud kuritegude epitsenteriks.