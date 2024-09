INTERVJUU | Eurovisionil rahvast šokeerinud Bambie Thug välja müüdud Tallinna-kontserdi eel: imelikest inimestest on saanud ikoonid

Kuidas on su elu muutunud pärast tänavust Eurovisionit ja fännibaasi hüppelist kasvamist?

See on olnud hullumeelne, kuid ilus ja ma olen väga tänulik. Olen saanud palju suurepäraseid fänne juurde ja loonud ilusa kogukonna. Ma ei ole tegelikult suutnud kõiki muudatusi täielikult hoomata, kuna olen kogu aeg hõivatud, kuid häid asju juhtub ikka ja jälle ning praegu olen ma oma esimesel tuuril, päris oma tuuribussis, mille pisikeses toas magan. Olen sellest alati unistanud ja on tõesti armas tõdeda, et unistused hakkavad täituma.