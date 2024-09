Probleemid paradiisis? Sahistatakse, et Harry ja Meghan võivad olla lahkumineku äärel

Sussexi prints Harry esines esmaspäeva õhtul Maailma Terviseorganisatsiooni WHO eksklusiivsel õhtusöögil New Yorgis. Kuid nagu viimasel ajal on tavaks saanud, ei olnud hertsoginna Meghan kohal. Väidetavalt oli endisele näitlejatarile reserveeritud koht õhtusöögilauas Belgia kuninganna Mathilde ja näitleja Forest Whitakeri seltsis, kuid hertsoginna ei ilmunud kohale. Kuuldavasti oli ta haigestunud, kuid Meghan pole juba pikemat aega oma meest seltskonnaüritustel saatnud.

Nii ta jäigi paari ühisesse koju koju Californiasse, samal ajal kui Harry veedab aega USA idarannikul. On teada, et tema töökohustused hoiavad teda New Yorgis veel nädala ning seejärel suundub ta Inglismaale. Kõik tema visiidid on seotud erinevate heategevusorganisatsioonidega, millega prints juba aastaid seotud on. On teada, et Meghan Suurbritanniasse kaasa ei sõida.

The Suni ekspertide sõnul on Harry pikk reis ilma Meghanita märkimisväärne signaal sellest, et paari suhtes ei pruugi kõik korras olla. „Ma arvan, et Harry tunneb end selles suhtes vaid varuosana ja tundub, et ta üritab luua tulevikku, kus tal on olulisemad ja rohkem rahuldust pakkuvad rollid kui lihtsalt abikaasaks olemine,“ ütleb kuninglik ekspert Phil Dampier väljaandele.

Samuti tuletab Dampier meelde, et Harry ei maininud eelmisel nädalal oma 40. sünnipäeva kohta avaldatud teates kordagi oma abikaasat. Samas teates kirjeldas ta, kuidas ta naudib koosveedetud aega nende ühiste laste Archie ja Lilibethiga.