End käsile võtnud ja kaalu kaotanud Sepo Seeman: tunnen, et käes ongi elu parimad aastad ja läheb järjest paremaks

Novembri alguses esietendub Alexela Kontserdimajas muusikal rahva seas populaarseks saanud animatsioonikangelasest Vanamehest. Vanamehe rollis astub lavastuses „Vanamehe muušikal“ üles just Sepo Seeman (53). Selles Rein Paku ja Mikk Mägi kirjutatud loos, mille lavastab Ain Mäeots ja mille muusika autoriteks on Henry Kõrvits ehk Genka ja Paul Oja, on Sepo jaoks vaat et suurim väljakutse isegi Vanamehe hääle tegemine. Aga muul ajal ka harjumine mõttega, et ta võib märksa rahulikumalt edasi liikuda, nautida elu ja oma juba nüüdseks kolmekordse vanaisa staatust.