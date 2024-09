„Naturaalne ilu, my ass!“ Võltshambad pannud Silvia Ilves plaanib juba järgmist iluoppi

Hiljuti Türgis hambaimplantaate paigaldada lasknud naine on varemgi avalikult tunnistanud, et on kogunud lausa raha rinnaoperatsiooni jaoks ning unistus suuremast büstist pole tema jaoks vaibunud.

„Ma olen kindel, et kui need rinnad ette teeks... Kohe karjäärimuutus tuleb! Mul on see tõesti plaanis tegelikult aastal 2025;“ paljastas Silvia, kes loodab, et büstiga tuleks tohutult pakkumise juurde.

Silvia tõdes ka, et naistele on välimus ääretult oluline. „Teeme, mis tahame, aga lihtsalt nii on ja me võime siin rääkida naturaalsest ilust, aga naturaalne ilu my ass ja ma olen väärt seda. Mulle võiks kinkida need rinnad,“ naeris Silvia.