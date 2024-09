KLÕPS | Joel, mis juhtus? Tuntud telekokk rabab uue välimusega

Ei tea, kas telekokk sai inspiratsiooni Andrei Zevakini hiljutisest stiilimuutusest või vajas mees ellu lihtsalt värskust, aga Joeli Instagramist selgub, et paipoisilik soeng on kadunud. Kuigi Joeli juuksed muutusid juba suve keskpaigas lühemaks kui varem, siis sügisilmade saabudes on tema peanupp veelgi paljamaks muutunud.

Tema hiljutise postituse kommentaariumis uuritakse samuti, et mis tema juustega juhtunud on ja pakutakse, et kas tegemist on mingite filmivõtetega. Uurimise peale vastab Joel, et tegemist on „suvesonksiga“. Keegi võiks kokale öelda, et sügis on juba kätte jõudnud.