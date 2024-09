Aga kuhu jääb Malle? Taavi Libe otsib uut reisikaaslast

Kui eelmise hooaja puhul ei teinud Taavi ja tema saatemeeskond avalikku konkurssi reisikaaslase otsinguks, vaid Malle valiti varasema tutvuse põhjal, siis sel korral saavad huvilised end ise pakkuda. „Sel aastal käisime Mallega Aafrikas, tuleval aastal vōtame uskumatu seikluse hoopis sinuga ette?“ seisab postituses. Uut reisisihtkohta aga veel ei avalikustata, vaid TV3 poolt avaldatud üleskutses tuletatakse korduvalt meelde, et tegemist on tasuta seiklusega.

Blanketis selgub, et huvilised peavad kirja panema oma suhtestaatuse, laste arvu, foobiad ja kõik kohad, kus nad on varem reisinud. TV3 lehel olevast infost selgub, et mida vähem sul viimase küsimuse taha märkida on, seda parem. „Uhiuue reisisaate puhul on oluline, et tulevane reisikaaslane poleks mitte kunagi käinud mujal kui mõnes üksikus lähiriigis (nt Lätis, Leedus, Soomes), sest siis saab sellest seiklusest tore saatesari, mis inspireerib ka teisi eestlasi katsetama ning piire ületama,“ selgitavad saatetegijad.