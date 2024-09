Robin Valting kritiseeris „Kuuuurija“ saatelõiku: ma ei saa aru, miks anda TikToki-joodikutele veel suurem platvorm

Esmaspäeval eetrisse jõudnud saatelõigus mainis Lust põhjust, miks ta üldse Häädemeestele intervjuud tegema sõitis. Ta selgitas, et tema juhitud Elu24 portaalis saavad Kaja Linkmanni käsitlevad artiklid kümneid tuhandeid klõpse. Teised meelelahutusportaalid on hoidunud kodumaiste TikToki „kangelaste“ tegevuse kajastamisest ning jälginud põhimõtet, et nende seiklused võiksid jääda ikkagi sellele platvormile.