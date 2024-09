Justin Timberlake’i Leedu kontserdi piletite eelmüük algas ootamatult rajult. Kardeti, et „tavaostjatele“ enam pääsmeid ei jagugi

Balti riikide suurim ürituste korraldaja Live Nation kinnitas esmaspäeval, et tuleva aasta juuni algul esineb Justin Timberlake Eestis ja Leedus. Kuigi avalik piletimüük algab mõlemas riigis alles sel reedel, siis avati leedukate Mastercardi eelmüük juba teisipäeva hommikul. See osutus aga arvatust populaarsemaks. Kaasa aitas ka fakt, et fännidel oli võimalik soetada mittenimelisi pileteid piiranguteta.

Leedu Delfi kirjutab, et osad fännid pidid Mastercardi eelmüügis pool tundi ootama. Üks fänn, kel õnnestus juba Kaunases Dariuse ja Girėnase staadionil toimuvale kontserdile pilet soetada, arvas, et reedeks ei pruugi ühtegi piletit enam saadaval olla. „Ainult käputäis istekohti on veel saadaval, paar üksikut kohta igas sektoris. Üks pool on juba põhimõtteliselt välja müüdud,“ külvas suur Justini fänn paanikat. Leedu Live Nationi esindaja Paulius Butėnas kinnitas aga, et eelmüüki paisati vaid kindel arv pileteid ning pileteid jätkub kuni reedeni, mil müük kõigile avatakse.