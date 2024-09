FOTOD | Hollywood pole Tallinnast kuskile kadunud! Seriaalivõtted hõivasid taas Narva maantee

Kui eelmisel nädalal vahetati Narva maantee äärde jäävatel äridel ja kohvikutel sildid ära, et jääks mulje, nagu tegevus toimuks Valgevenes Minskis, siis tänaste võtete jaoks muudatusi ei tehtud. Paari tunniga saadi kaadrid purki ning võttepäev sai Tallinna ühel hõivatuimal ristmikul läbi.

On teada, et võtted pakitakse homme Tallinnas kokku ning liigutakse Narva, kus ootab ees pikk võttepäev koos rohkete taustanäitlejatega. Viimaste nädalate jooksul on „Agentuuri“ filmitud muuhulgas Nõmmel, Lasnamäel kui ka Hiltoni hotelli ümbruses.