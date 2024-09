KLÕPSUD | Kultuursed mesinädalad? Liis Lemsalu sõitis pärast Itaalias peetud pulmi järgmisse Euroopa riiki

Augusti lõpus abiellus Liis Lemsalu (31) oma pikaaegse kallima Karl-Erik Koduga (39). Kroonikale teadaolevalt toimusid pulmad neljapäeval, 29. augustil. Esimesi kaadreid oma kaunist pulmapeost Itaalias Toscanas jagas lauljatar mõned päevad hiljem sotsiaalmeedias, kinnitades, et pulmad on tõepoolest toimunud.

„Kui kõik ilusad ja armastatud inimesed on koos, siis sellest saab tulla midagi imelist. See oli fantastiline,“ kommenteeris Liis oma Itaalias korraldatud pulmapäeva Kroonikale TV3 peol septembri keskel. „Midagi südames ikka muutub ja väga ilus on olla,“ rääkis ta pärast abiellumist teda vallanud tunnetest.

Pärast mõningaid Eestis veedetud päevi suundus Lemsalu taas reisile, seekord natuke kodumaale lähemale. „Taani soojad õhtud ja maailma parim focaccia,“ pani lauljatar pealkirjaks fotoseeriale, mille ta paar päeva tagasi sotsiaalmeediasse postitas. Rikkalik fotoseeria Taani toidust, kultuurist ja loodusest on tehtud Taani pealinnas Kopenhaagenis. Piltidelt on näha, et reisile läks Liis abikaasa Karl-Erikuga.

Selle aasta alguses tuli avalikuks, et Karl-Erik oli palunud Liisi kätt juba mõni aasta tagasi. „Jah, see vastab tõele. See rõõmus hetk oli tegelikult juba 2021. aasta oktoobris ja me oleme tõesti väga õnnelikud,“ kinnitas Liis Kroonikale aasta alguses.