Grete Lõbu sel nädalal „Ringvaadet“ juhtida ei saa: kõik kohad hakkasid valutama, kaasa arvatud ripsmed ja juuksed

Grete haigestumisest teatati „Ringvaates“ juba eile, kuid siis teemal detailselt ei peatutud. Nüüd on teada, et Lõbu painab koroonaviirus.

Esmaspäeval asendas Lõbu Daniel Levi Viinalass. „Aga ta on pigem vaikiv saatejuht, sest tal on käed-jalad tööd täis,“ selgitas Marko eile, viidates Danieli koogiteole. Klassikalise õunakoogi asemel proovis Daniel otse-eetris oma ema kuulsat õunapirukat jäljendada.

„Aga siis hakkasid valutama kõik kohad, mida sa üldse ette kujutad, et inimkehal olemas on, minu meelest kaasa arvatud ripsmed ja juuksed... Kui kõik oli lihtsalt vastikult valus ja iga sissehingamisega tundsin kerget valu, tekkis kahtlus, et see pole lihtsalt köha ja nohu,“ kirjeldas saatejuht.