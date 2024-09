FOTOD | Nii suur juba! Ant Nurhan tähistas tütre sünnipäeva armsa fotoseeriaga

24. septembril sai muusiku Ant Nurhani ja tema abikaasa Liina esiklaps Ada Linda kuueaastaseks ning selle puhul jagas Ant sotsiaalmeedias mitmeid armsaid kaadreid nii endast kui ka oma tütrest. „Ada Linda 6! Issi viib sind süles kuhu iganes sa tahad. Ei tahagi olla kellegi peale sinu kangelane,“ kirjutas Ant Instagrami postitatud pildirea juures.

Eestisse elama tõi Anti just armastus. Ta kohtus oma abikaasa Liinaga 2016. aastal ESN (Erasmus Student Network on õpilasvahetust korraldav ja toetav võrgustik - toim.) vahetusõpilaste peol ja sai kohe aru, et tegu on tema jaoks erilise naisega. Kaks aastat elasid nad koos ja siis tegi Ant Liinale abieluettepaneku. Paar abiellus 2018. aastal Türgis. „Liina on väga ilus, aga eelkõige võlus mind tema isiksus. Tema suhtlusstiil ja olek oli nii minu maitse. Ta on üks pärl, aga ma ütleks ka seda, et Eesti naine on väga hea ja inimesed on üldse siin väga head. Kõik, mida ma otsin, on Eestis kuidagi olemas,’’ rääkis Ant maikuus Kroonikale.

Ant on veendunud, et Eesti on parim paik, kus ka oma lapsi kasvatada. Tema ja Liina peres sirguvad kuueaastane Ada Linda ja järgmisel kuul üheaastaseks saav Adell. „Siin on väga turvaline. Ma näen tänaval väikseid lapsi, kes kannavad suuremat seljakotti, kui nad ise on. Nad lähevad üksinda jalutades või bussiga kooli ja sa tead, et nad tulevad tagasi. See on siin norm, aga igal pool pole nii,“ ütles Ant. Ta tõi näiteks, et kui unustas oma telefoni Snelli tiigi äärde parki ja seda mitme tunni pärast otsima läks, oli see samas kohas, kuhu oli jäänud.

Ant ütles, et on kokku puutunud eestlastega, kes kurdavad, et kuna pole piisavalt päikest, siis tuju on tihti kehv: „Päike ei anna sulle kõike seda, mis õnnelikuks teeb. Päike tähendab alati rohkem inimesi, sest soojas on kahtlemata mõnusam elada. Rohkem inimesi tähendab ka rohkem segadust ja kuritegevust. Ma valiks Eesti elamiseks sada korda enne kui Türgi.“