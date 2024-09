Birgit Sarrap enda laulmise kohta saadud kriitikast: on olnud kommentaare, et ma ainult karjun

Birgit ütleb, et elu on hoidnud teda igas rollis ning ta ei mäleta ühegi saate puhul, et temasse oleks halvasti suhtutud. „Jah, on olnud kommentaare, et ma ainult karjun. Aga samas mina tean, et mu tugev külg on piano’s ehk vaikselt laulmine – küllap see inimene pole seda siis kuulnud,“ seisab naine kahe jalaga kindlalt maas, sest muusikamaitse on ju erinev ja kõigile ei peagi kõik meeldima.