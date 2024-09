Mallukas ja ta peika tegid kaheksanda suhtekuu täitumise puhul tätoveeringu. „Me oleme nagu kuueteistaastased“

Tätoveerimissalongi suunduti seetõttu, et Mallukal ja Tomasel täitus suhtesse minemise päevast kaheksa kuud. Ka blogija ise tunnistab saates, et nii suurejooneline tähistamine jätab mulje, nagu tegemist oleks esimest korda armunud teismelistega, kelle jaoks on iga möödunud suhtekuu meeletu tähtsusega. Täiskasvanueas on paaridel ikkagi tavaks tähistada aastapäevi, mitte iga möödunud kuud.