REPORTAAŽ | „Nelja minutiga olid mul piletid postkastis.“ Justin Timberlake’i tulihingelise fänni Eesti-kontserdi piletite eelmüük sujus tõrgeteta

Balti riikide suurim ürituste korraldaja Live Nation kinnitas 23. septembril, et tuleva aasta juuni algul esineb popikoon Justin Timberlake Eestis ja Leedus. Eilne Leedu Timberlake’i kontserdi piletite eelmüük osutus niivõrd rajuks, et müük sai olla avatud ainult lühikese aja, kuni kohalikud korraldajad otsustasid piletite nappuse tõttu müügi peatada.

Kaunase-kontserdi piletimüük pani mu närvid korralikult proovile ja mõtted ketrama: „Kas meil Eestis on ka siis nii, et ees ootab raju eelmüük ja jäämegi piletitest ilma?“ Juba tund aega enne Timberlake’i Tallinna-kontserdi eelmüüki eel oli mu õde, kes soetas nii endale kui ka mulle pileti, kindlal arvamusel, et tema järjekorda kauaks ei jää ja saab ühena esimestest Timberlake’i Tallinna-kontserdi pileti. Nii läkski, kuid sooduskoodi saamine tekitas nii temas kui ka minus parajalt närvikõdi.