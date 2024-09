Elisa Kolk kohtumisest seksikaubanduses süüdistatava P Diddyga: ma sain kohe aru, et temaga pole kõik korras

Supermodell Carmen Kass pole sugugi ainus eestlane, kellel on olnud „au“ kohtuda erinevates seksikuritegudes süüdistatava P Diddy’ga. Lauljatar Elisa Kolk tunnistab oma sotsiaalmeedias, et ka tema on viibinud ühel peol kurikuulsa räpimoguliga.