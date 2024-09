Palju õnne! Kristian Taska võttis naise: pulmapidu peeti abikaasade uhkes Pärnu häärberis

Kroonika andmetel abiellus paar Pärnus, nad laulatati õigeusu kirikus ja pidu peeti pulmakülalistega Kristiani osaühingule Taska Film kuuluvas villas, mille omal ajal projekteeris hinnatud arhitekt Karl Burman. Filmiprodutsendile ja tema perele on see kolmas kodu lisaks Tallinna kesklinna korterile ja oliivitalule Itaalias. Pärnu villa näol on tegemist 445-ruutmeetrise hoonega, kus on kaheksa tuba. Enne, kui selle ostis Kristian oma firmaga 2021. aasta alguses, oli see renoveerimata kujul seisnud müügis aastaid.