Timberlake’i ja Imagine Dragonsi maale toov Eva Palm paljastab, et ühega neist oli oht, et kontsert ei saagi Eestis toimuma

Nii täna eelmüüki läinud Timberlake’i kui ka kaks nädalat tagasi välja kuulutatud draakonite kontserdile on oodatud 60 000 inimest. „Võin juba öelda, et Imagine Dragonsiga on see põhimõtteliselt saavutatud. Viimased piletid on tõesti müügis. Fännitsoon on ammu välja müüdud,“ sõnas Palm. Enamik piletitest läksid ikkagi eestlastele, kuid ka välismaalt oli suur huvi - eriti just soomlaste seas.

Kuigi Imagine Dragonsi pääsmed on osutunud väga populaarseks, oli nende Eestisse meelitamisega tükk tegu. „Mõni asi läheb kergemini. Võiks öelda, et see Justin Timberlake oli üks kergemaid. Aga Imagine Dragons oli oma protsessilt kordades keerulisem. Taheti ära võtta. Pidi võitlema. See oleks peaaegu käest ära libisenud, aga saime sabast kinni,“ kirjeldas Live Nationi juht asjade käiku.

Põhiliselt kehtib ka maailmakuulsate staaride meelitamise puhul reegel, et raha paneb rattad käima. „See (kontserdi eest võitlemine - toim.) tähendab, et keegi maksab rohkem raha. Keegi on teinud regioonist mingi pakkumise, mis agendile rohkem imponeerib. Ja siis tuleb tõestada, et miks ikkagi sinu kontsert on finantsiliselt tugevam. Ja siis sa võitled ja seletad,“ sõnas Palm.