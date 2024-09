„Kas see võib plahavatada?“ Sünnipäevalaps Kristjan Gold sai „Telehommiku“ eetris väga läbimõeldud kingituse

Sünnipäevalaps oli kingitus saades väga ähmi täis. Seetõttu kahtlustas ta, et üllatus võib lausa plahvatada ning uuris kaassaatejuht Romilt, et kas ta võib ameerikapäraselt kingipaberi katki rebida. Pakkepaberi alt ilmus aga kink, mis oli Kristjani kolleegi poolt vägagi läbimõeldud.

Nimelt kinkis Romi sünnipäevalapsele liivakella, mis kestab 15 minutit. Tegemist pole kellaga, mis tuletaks Kristjanile meelde, et millal intervjuuga otsad kokku tõmmata, vaid sellel on hoopis teine tähendus. Romi sõnul valis ta sellise üllatuse seetõttu, et sünnipäevalaps Kristjan on väga aktiivne inimene, lausa igiliikur, kelle jaoks võiks antud liivakella pikkus olla see aeg, mis ta mitte midagi tehes veedab.