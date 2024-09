„Su nägu kõlab tuttavalt“ uue hooaja kohtunikud on selgunud: koos on erakordselt andekas kamp!

Kõik kolm kohtunikku on üksmeelel, et TV3 suursaatele tasub kindlasti kaasa elama hakata. „Kui head tuju tahate, siis vaadake; kui aga eelistate eestlase kombel morn olla, siis ilmselt mitte, sest saade on lõbus!“ soovitab Jüri Makarov. Ka Maarja-Liis Ilus kinnitab sama: „Näosaade pakub üllatusi, saab nalja ja kuuleb ilusat muusikat. Lisaks on koos erakordselt andekas kamp!“ Märt Avandi sõnul on „Su nägu kõlab tuttavalt“ vahepealne paus end igati õigustanud, et taastulek värske ja köitvana mõjuks: „Ma võin kinnitada - näosaade on elusam kui kunagi varem! Seda on jälle imetore teha ja ma olen kindel, et ka vaadata!“

„Saates saab tõesti palju nalja ja õnneks ei karda osalejad seda ka enda kulul teha,“ tõdeb Maarja-Liis, kelle jaoks saab olema nauditav näha ühes saates koos nii palju andekaid lauljaid ja näitlejaid ning muu tiimi suurepärast panust. „Kõige vähem naudin ma punktide andmist, ent pean meeles, et tegu on meelelahutusega, millel on heategevuslik eesmärk. Eks ma proovin lähtuda tervikust ja mõelda nõnda, et põhiline aspekt on siiski artistide parodeerimisel. Kõige õnnestunumaks pean etteastet, mille puhul õnnestub unustada, kes on jäljendaja rollis,“ tunnistab lauljatar. Ka Jüri Makarov pelgab, et hindamise osa võib osutuda keeruliseks: „Kui saates on nii palju häid, aga erinevas võtmes ja stiiliga etteasteid, võib olla väga raske kaalukausile panna sügavat ja hingepõhjani liigutavat laulu ning mingit tobedat lugu, mis on ometi nii vapustavalt naljakalt esitatud, et naerad pisarateni - kuidas neid siis võrrelda?“ arutleb Makarov. Avandi on sama meelt: „Ma saan aru, et võistlusmoment on selle formaadi vältimatu osa, ent ilmselt saab olema tõesti keeruline ja peaaegu võimatu neid pagana punkte õiglaselt jagada.“