Lapsevanemateks saanud Anett Kontaveit ja Brent Lepistu abielluma veel ei tõtta: on niigi tormilised paar aastat olnud, kõik on tulnud korraga

Septembri alguses esimese lapse saanud Anett tunnistab Kristjan Pihlile antud intervjuus, et praegusel hetkel on tema suurimaks unistuseks teha üks pikk ööuni. Mõni aeg tagasi olid ta eesmärgid ja sihid seotud spordiga, kuid 2023. aasta suvel tunnistas Eesti esireket, et peab vigastuse tõttu sportlaskarjääri lõpetama.