„Eluga Hispaaniasse“ pere ei saa enam Eestis privaatsust nautida: isegi politseinik tahtis pilti teha!

Kuna kinnisvara soetamine Hispaaniasse on eestlaste seas kuum teema, siis saavad nad kaasmaalaste tähelepanu osaliseks ka uuel kodumaal olles, sest paljudel on hingel see, et kuidas ka nemad saaksid Lõuna-Euroopasse kolida. „Oleme sellega [kirjade saamine] juba ära harjunud. Enne oli see sündmus, enam mitte. Mul käisid just kuus eestlast ühe päeva jooksul poes,“ sõnab Veronika.