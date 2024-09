Ari Matti sõnul päästaks just kaaskoomik kultuurisektori: Estonia kava peaks olema Sander Õigus, Sünne Valtri ja Rämmar

Ameerikas tähelendu tegev Ari Matti leiab ka enda tiheda graafiku kõrvalt aega, et eestlastele nõu anda. Teatriliidu meeleavalduse valguses leiab koomik, et olukord kultuurisektoris paraneks, kui Estonia teeks kavas muudatusi. „Kui teater tahab raha teenida siis pange lavale asju, mis müüvad. Estonia kava peaks olema Sander Õigus, Sünne Valtri ja Rämmar. Rõdu punnis ja kassa 40 tuhat. Võibolla pühapäev-esmaspäev võite omavahel hamletit pusida aga muidu kultuur=see mis raffale meeldib,“ kirjutas ta platvormile X.

Kõik aga Ari Mattiga ühel nõul pole. „Kuidas öelda „ma pole kunagi teatris käinud“ ütlemata „ma pole kunagi teatris käinud“,“ kommenteeris üks kasutaja postituse alla. Veel avaldati arvamust, et asi pole teatri külastatavuses: „Aastas on mingi kaheminutiline ajaaken Linnateatrisse ja Draamateatrisse piletite saamiseks.“ „Las Estonia teater jääb nende teha, kes sellest midagi aru saavad. Igasugune vägisi tehtud palagan ei sobi väärika teatri lavale,“ kirjutas veel üks Ari Matti postituse alla kriitiliselt.

Ari Matti vallutab lavalaudu juba mitu kuud teisel pool ookeani, Austinis. Napilt miljoni elanikuga, kuid kiiresti kasvavast Texase pealinnast on mõne aasta jooksul saanud maailma püstijalakomöödia meka. Sellel on väga selge katalüsaator: 2022. aastal avas seal oma komöödiaklubi Joe Rogan. Mustonen on Austinis saanud temaga lähedalt tuttavaks ja käinud tema taskuhäälingusaateski.