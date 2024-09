ÜLEVAADE | Imagine Dragonsi ja Timberlake’i kontsert viisid hotellitubade hinnad lakke. Osa voodikohti maksab kolm korda rohkem kui tavaööl

Kolmapäeval Retro FMi külastanud Eesti Live Nationi juht Eva Palm avaldas, et mõlemale kontserdile müüakse 60 000 piletit. Imagine Dragonsi piletite müügi põhjal oskas ta öelda, et huvi on suur ka välismaalt. Kuigi suurem osa pileteid on ostetud Eestist, on teisel kohal soomlased, keda tuleb Palmi sõnul Tallinnasse väga palju. Tallinki kodulehelt on näha, et pärast mõlema suurkontserdi lõppu väljub Tallinnast ka kell 1.30 laev, kuid võib eeldada, et paljud kaugemalt tulijad otsustavad öö veeta mõnes siinses majutusasutuses.