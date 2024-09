FOTOD | Vau! Saatejuht Jüri Butšakov viis pere muinasjutumaale Disneylandi

Piltidel poseerib perekond Disneylandi taustal. Näib, et lisaks pere naispoolele naudib ka Jüri ise muinasjutumaad täiel rinnal. Lisaks fotodele jagas Jüri sotsiaalmeedias ka videosid muinasjutumaa meeleolukast rongisõidust ning õhtusest efektsest tuledemängust.

Pariisi Disneyland on meelelahutuskuurort Prantsusmaal. See hõlmab kahte teemaparki, seitset Disneyle kuuluvat hotelli, kahte konverentsikeskust, golfiväljakut, areeni ning kaubandus-, söögi- ja meelelahutuskompleksi. Teemapark on väga populaarne turismipaik, ühe päeva külastuse piletihinnad algavad ligi viiekümnest eurost.