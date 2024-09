ÜLEVAADE | Mart Juure märkimisväärsed sõnavõtud: aegumatud „Ärapanija“ sketšid, liigne ropendamine ja sõbralikud soovitused noortele humoristidele

60 aasta juubeli eel andis Mart Juur Maalehele intervjuu, kus sõnas, et kui ta peaks noorele Mardile nõu andma, siis soovitaks ta vähem muretseda. „Noore inimese elus on palju muretsemist. Muretseda on ju nii lihtne, see tuleb iseenesest. Aga muresse ei või liialt sisse minna, sest kui see su neelab, ei pruugi välja tulemine olla võimalik,“ märkis ta. „Noorele Mardile ütleks nii, et su elu läheb hästi. Ma ei kujuta ette, kui mu elus poleks olnud neid vanemaid, kes mul olid. Neid sõpru ja kolleege mu ümber. Kui ma ei oleks kasvanud Lõuna-Eestis.“