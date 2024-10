Romi Hasa armus suhtesaadet tehes režissöör Indrek Simmi: suhte headust näitab just see, kuidas sobitute argipäeval

Saatejuht Romi Hasa (47) ja telerežissöör Indrek Simmi (51) suhe tuli avalikuks, kui nad nautisid sel suvel teineteise seltsis Tartu lauluväljakul Stingi kontserti. Nad kohtusid möödunud suvel ja koos on tänavu aprillikuust.

Romi ja Indrek on mõlemad televaldkonnas väga edukad. Ehkki nad on telemaastikul kaua tegutsenud, on nende teed varem ristunud vaid põgusalt 20 aastat tagasi, seoses teleprojektiga, mis proovisaatest kaugemale ei jõudnud.