Näitleja Helgi Sallo väiksest töötasust: „Õnnet“ ma raha pärast küll ei tee

“Õnnet“ ma raha pärast küll ei tee,“ tunnistas esimesest osast peale sarjas kaasa löönud Helgi Sallo (83). „Ma olen teise aja inimene ning rahast rääkida ei taha, kuid eks see natukene üllatab küll, et töötasu pole tõusnud. Kui „Õnnes“ mängimine oleks minu ainus sissetulek, siis ma muidugi tõstaksin häält,“ kirjeldas staažikas näitleja.

Sallo muigab, et kui liiga valjuhäälselt protestima hakata, tuleb selle peale kindlasti keegi ja ütleb, et ärge tehke siis oma „Õnnet“! Näitlejate liidu liikmetele on Eesti rahvusringhäälingu televisioonis mängimise eest kinnitatud lähtetasu minimaalselt brutosummas 183,92 ja seda kuni kümne tunnise võttepäeva eest.