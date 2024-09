FOTO | Luisa Rõivas tähistab abikaasa juubelit südantsoojendava pildiga

Endine peaminister Taavi Rõivas tähistab täna oma 45. sünnipäeva. Tema abikaasa Luisa Rõivas (37) jagas pidupäeva puhul Instagrami platvormil ühist fotot. Pildil hoiab tänane sünnipäevalaps Luisat enda embuses. Fotole on juurde kirjutatud „Palju õnne kallis abikaasa!“.

Tänavu augustis tähistasid Luisa ja Taavi enda seitsmendat pulma-aastapäeva. Paar otsustas leivad ühte kappi panna 2017. aastal. Oma sotsiaalmeediapostituses kirjeldas aga Luisa, et teineteise „äratundmisrõõm“ leidis tegelikult aset juba kümme aastat varem. Neil on kolm last, tütar Miina Rihanna (2009), poeg Herman (2016) ja tütar Uma (2019).