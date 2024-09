Robin Valtingu reis oleks võinud võtta eluohtlikku pöörde: isegi kohalik politsei ütles, et siin pole ohutu

Esimest korda Ladina-Ameerika teedel

Augustis rändasid Robin ja Andrei Ladina-Ameerikasse, et filmida üles menuka ja mitmeid auhindu noppinud Elisa originaalsarja järg. Kaheksa episoodi jooksul näitavad nad kirevat elu ja hulljulgeid seiklusi Kolumbias, Argentiinas ja Kuubal. Robini jaoks oli Ladina-Ameerika külastus esmakordne ning üllatusi oli omajagu. ,,Ütleme niimoodi, et see elu, mis seal toimub, on ikkagi päris hullumeelne. Ma ei teagi, mida ma ootasin, aga kõik ootused said igal juhul ületatud,“ sõnab ta.

Mitmetahuline Kolumbia

Kõige suurema mulje jättis Robinile Kolumbia ning narkoparun Pablo Escobari kodulinn. ,,Käisime Pablo comuna’s ehk naabruskonnas, mille ta ehitas ja mis on nüüd üks turvalisemaid kohti seal kandis. Varem oli seal prügimägi umbes 1000 elanikuga. Pablo tõmbas platsi puhtaks, ehitas sinna majad ja andis inimestele tasuta elamise. Seal sain ka vanaprouaga juttu rääkima, kes ütles, et on Pabloga ka isiklikult kohtunud. Seal saad sellise isikliku kokkupuute väga ägedate tegelastega, kes on käinud Pablo juures.“ Kontrastiks toob Valting välja, et said ohtlikel öistel Kolumbia tänavatel ka kahe prostituudiga jutule, kes seletasid, miks nad on valinud just sellise elukutse.

Kuigi Kolumbia pole tänapäeval enam niivõrd ohtlik kui Escobari aegadel, lõi Robini sõnul siiski teatav ohutuli peas põlema. ,,Seal pead filmides väga ettevaatlik olema. Inimesed ikka jälgivad sind, sest nad teavad, et varustus ja kaamerad maksavad palju. Õnneks me olime mitmekesi - neli meest ja üks naine, mis võib-olla natukene päästis asja. Oleks seal võib olla üksinda või kahekesi olnud, siis oleks kindlasti raskem. Isegi kohalik politsei ütles, et siin pole ohutu,“ jagab ta, kuid lisab, et tegelikult tuleb lihtsalt olla ise piisavalt tähelepanelik ning teadlik kõige osas, mis sind ümbritseb.

Vastanduv Kuuba