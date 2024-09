FOTO | Muud polegi vaja! Catherine Zeta-Jones õnnitles juubilar Michael Douglast alasti pildiga

25. septembril 55-aastaseks saanud Zeta-Jones avaldas sotsiaalmeedias Douglasele pühendatud alastifoto ja lisas, et tal on aastatega kingideed otsa saanud. „See on teine kingivariant, esimeseks variandiks olid muidugi golfipallid,“ kirjutas naine oma Instagrami postituse juurde.

Douglase ja Zeta-Jonesi armulugu algas filmi „Zorro mask“ võtetel 1998. aastal, kui Douglas ekraanipartnerist otsemaid lummatud oli. „Kas sa tead, et minust saab sinu laste isa?“ küsis ta otsekoheselt. Mehe võrgutajakuulsus tekitas Catherine`is esialgu tõrget, kuid pidevad lillekimbud ja kohtingukutsed sulatasid viimaks ka tema südame. Douglas pidas laste osas sõna: paaril on praeguseks 24-aastane poeg Dylan ja 21-aastane tütar Carys Zeta.

18.novembril aastal 2000 pani Michael oma tulevasele naisele hotellis New York Plaza teemantsõrmuse sõrme. Luksuslikul peol osales suur osa Hollywoodi toonastest staaridest. Vaatamata sellele, et tollal 56-aastase Douglase ja 31-aastase Zeta Jonesi abieluõnnele pikka iga ei ennustatud, on paar üksmeelselt seljatanud terve seriaalitäie raskusi. Peaosalised ise on öelnud, et õnneliku kooselu saladus on partneri erinevuste aktsepteerimine ja saladuste puudumine.