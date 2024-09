Mitmeid päevi haiglas elu eest võidelnud USA telestaar suri

10. septembri varahommikul helistas Eduardo Xol politseisse oma Palm Springsi kodust, öeldes, et vajab abi. Sündmuskohale jõudnud politsei leidis korterist mitme noahaavaga Xoli. Palm Springsi politseijaoskonna pressiesindaja sõnas väljaandele People , et Xol viidi haiglasse, kus ta 20. septembril suri.

Juhtunu täpsemad asjaolud on hetkel veel selgitamisel, kuid politsei on pussitamises kahtlustatava mehe kinni pidanud. People andmetel on Californiast pärit mehele esitatud mõrvasüüdistus.