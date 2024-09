Ühendasid jõud! Ant, Elina Born ja Merilin Mälk ootavad pakkumisi eraüritustele: meil on üliäge tiim

Project EDM, kuhu kuuluvad Ant, Elina ja Merilin, sündis nende agentuuri United Stage’i soovil. Kõik kolm artisti jätkavad sooloartistidena, kuid neid saab nüüdsest näha ka koos esinemas. „Tegemist on kõrvalprojektiga, mitte uue bändiga ehk me ei hakka uut muusikat kirjutama ega välja andma, vaid esineme juba kõigile tuntud ja globaalselt edu saavutanud lugudega. Eesmärk on pakkuda inimestele tore ja meeldejääv tantsuline õhtu,“ räägib Elina Kroonikale, et kõrvalprojekt on mõeldud eelkõige eraüritustele.