Sissi oma armastatust: ta palus, et oleksin hullumeelsem!

Sissi Nylia Benita rääkis saates „TV3 uudised“, et endaga kontakti saada ja tajuda, mis on õige ja mis mitte, on suur kunst, mida naine on õppinud läbi kanaldamise. Ta tõdes, et oli ka aegu, kui ladus kaarte. „Ma panin kaarte kaheksa aastat ja siis mingi hetk liikusin üle kanaldamisele, mis on see, et põhimõtteliselt ma olen võimalik sama palju infot nägema ja tundma ilma kaartideta,“ avaldas Sissi.