Juba 90ndatel rahvusvahelisi moelavasid vallutanud eestlanna oli Esberi show’l üks tähtsamaid modelle. Nimelt oli Kass see, kes moespektaaklile joone alla tõmbas ja viimase kaunitarina lavalaudadele astus. Sellest, et hiljuti 46. sünnipäeva tähistanud modell on beebiootel, kirjutas Kroonika augusti lõpus. Toona ei soovinud ei supermodell ise ega tema lähedased uudist kinnitada, kuid oma õetütre, lauljatar Yasmyni pulmas oli Kassi beebikõht juba vägagi märgatav. Kroonikani jõudnud info kohaselt on modelli väljavalituks skulptor Don Valetto, kes oli pulmas ka Kassi kaaslaseks.