„Masterchefist“ tuntuks saanud Mihkel Heinmetsa endine elukaaslane on tuntud moelooja: meil oli ikka vastasseisu päris palju

Paar, kellel on ühine laps, kohtus tänu moelooja perele kuuluvale kohvikule Cafe Lyon , kus Mihkel oli mõnda aega peakoka rollis ja Mariann tegeles teeninduses. „Kui koos töötasime, kaitsesin mina saalis ja leti taga töötavaid tüdrukuid ja tema kaitses köögipoolel kokkasid, meil oli ikka vastasseisu päris palju. Kuid see oli nii palju aastaid tagasi, praegu saan temaga väga hästi läbi, ta on super,“ sõnab telest tuntuks saanud mehe endine elukaaslane.

Siiski tunnistab moelooja, et karmi sõnaga Mihkel hoidis end „Masterchef Eesti“ võtetel isegi tagasi. „Ma arvan, et peale selle, et ta on suhteliselt karmi ütlemisega, on ta üks andekamaid kokkasid üldse Eesti restoranimaastikul.“