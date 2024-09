Villemdrillem Eurovisionile? Räppar ei välista, et proovib lauluvõistlusele saada

Sellise küsimuse küsisid Villemdrillemilt SkyPlusi raadiohääled Andi Raig ja Eleryn Tiit, kes uurisid, et kas räpparil on midagi Eesti muusikamaastikul veel tegemata jäänud. „Mul vist kuues aasta läheb tõsiselt või professionaalselt muusika tegemises. Ma arvan, et väga palju on tegemata veel ja kindlasti on palju asju, mida ma ei oska veel välja tuua,“ sõnas peagi 24. sünnipäeva tähistav muusik.

Eurovisionile pürgimise kohta ta veel kindlat vastust öelda ei osanud. „Ma ei teagi. Vaadates, kuhu see asi pürgib, siis mulle järjest enam tundub, et Eurovisionil läheb hästi ka headel lugudel. Kogu see Eurovisioni-skeene liigub sinnapoole, et aktsepteeritakse laule selle järgi, millised nad on, mitte sellepärast, et milline show neil on,“ selgitas Villemdrillem SkyPlusi eetris oma nägemust maailma populaarseima telesaate arengust.

Villemdrillemi arvates oli Eurovisioni kõrghetk kuskil 2010. aasta paigus ning mõni aeg tagasi tekkis „hall ala“, mil muusikasaate populaarsus langes. Nüüd tunneb ta, et lauluvõistlusega seonduv on tõusuteel.

Kuna Eurovision on kvaliteedis paremuse poole liikumas, ei välista Eesti hetke populaarseim räppar, et ka tema ühel päeval sinna saada proovib. „See praegu tundub isegi okei-idee, aga ma ei tunne, et see on hetkel mingi asi, kuhu pürgida või mida proovida. Aga never say never (ära iial ütle iial - toim),“ sõnas ta teema lõpetuseks.