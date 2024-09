Ootamatu! Miljoneid teeniv popstaar Lana Del Rey abiellus alligaatoriretki korraldava hurmuriga

Jeremyst, kes ei ole avaliku elu tegelane, pole just kuigi palju teada. Küll aga on välismeediale teadaolevalt Jeremy lahutatud ja kolme lapse isa.

Kuigi pulm peeti saladuskatte all, siis õnnestus paparatsodel mõni foto armunud paarist tabada - tehtud fotod hakkasid internetiavarustes kiirelt ringlema.

Kui Jeremy on juba varasemalt korra abielus olnud, siis Lana jaoks on tegemist esimese abieluga. Daily Mailile teadaolevalt kohtusid Jeremy ja Lana juba aastal 2019, kuid nende suhe tuli avalikuks alles tänavu 25. augustil. Paari esimene avalik üritus, mida koos väisati, oli septembri algul toimunud modelli Karen Elsoni pulmad, mida külastas ka Taylor Swift koos Travis Kelce’ga. Kuigi Lana ja Swift on tööalaselt väga lähedased, siis Swifti Lana pulmas ei olnud.