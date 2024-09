Saates „Ma näen su häält“ end varjanud Kanal2 eetrinägu: ma läksin tuttavate kolleegide juurde ja küsisin, et kas nad ei tunne mind ära

Ingela sõnul võtsid temaga saatejärgselt ühendust kolleegide kõrval ka väga lähedased inimesed, kes olid naise ülesastumisest populaarses laulusaates üllatunud. „Inimesed on kirjutanud, et nad tõesti viimase hetkeni ei tundnud mind ära. Ka meie kolleegid kaamerate taga ja stuudios olid ehmunud, kui ma neile, grimm näos, lehvitasin. Nad vaatasid selja taha, et kellele ta siis lehvitab,“ meenutas ta tänahommikuses telesaates.

Ta läks stuudios viibinud tuttavate käest uurima, et kas nad tõesti ei tunne teda ära. „Siis neil olid ka kohkunud näod ees, et ei, nad ei tunne ära,“ meenutas Ingela vestlusi, mis teda tegelikult rõõmustasid, sest see tähendas, et näkku tehtud meik ja selle juurde kuuluv riietus eksitas nad ära.

Selgus, et Ingela oli just enne saate salvestust olnud Raadio Duos tööl koos Kristel Aaslaiuga, kes alates sellest hooajast saates „Ma näen su häält“ detektiivi rolli hoiab. Ka Kristel oli kirjutanud Ingelale hiljem ja tunnistanud, et tal polnud õrna aimugi, et tegemist oli temaga.