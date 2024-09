FOTOD | Tuhanded inimesed tulid uudistama: Pärnu vallutas pöörane valgusfestival „Öövalgel“

Pärnu valgusteatri festival „ÖÖvalgel“ on visuaalteatri festival. Programm koosneb lühilavastustest, kus lisaks esinejatele on peamiseks lugude jutustamise vahendiks kaasaegne visuaaltehnoloogia. Festival on Pärnu suurima külastajate arvuga kultuurisündmus, olles keelte ja kultuuride ülene ja arusaadav sõltumata vaataja rahvusest. Sarnast lugudele keskenduvat valgusteatri festivali lähiriikides ei ole.

„ÖÖvalgel“ festival kestab 3 päeva. Programmis on 6 valguslavastust, mida mängitakse neljas erinevas asukohas, mis on omavahel lühikese jalutuskäigu kaugusel. Kõik lavastused on 10 minutit pikad ning on loodud spetsiaalselt „ÖÖvalgel“ festivali jaoks.