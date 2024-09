VÕRDLE | Nagu kaks tilka vett! Supermodelli Cindy Crawfordi modellist tütar on kui ema suust kukkunud

Nepobeebina ehk kuulsa pere järeltulijana üles kasvanud Gerber on tiitliga leppinud. „Ma ei usu, et see [nepobeebi - toim] teema kuhugi ära kaob, nii et ma olen jõudnud aktsepteerimispunkti,“ kommenteeris Kaia, mõistes, et tal võis modellimaailmas olla eelis, kuna ema oli juba tee ette rajanud.