Kuidas kärbiksid erakanalid ERRi? Jüri Pihel: esmajoones tuleks hoida kultuuri ja poliitilist diskussiooni

Pihel märgib alustuseks, et igal meediaorganisatsioonil on paremaid ja halvemaid aegu ning ükski neist ei ole alati sissetulekute mõttes tõusu peal. „Ma arvan, et tavaliselt saavad organisatsioonid läbi selle tugevamaks ja teevad oma tööd efektiivsemaks,“ viitab ta ettevõtete madalseisudele. „Ma mingit suurt traagikat siin küll praegu ei näe. Sellised ajad, kus midagi tuleb kärpida, on meil kõigil olnud.“