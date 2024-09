FOTOD | On see hipi või James Bond? Daniel Craigi muutumine võtab uusi mõõtmeid

Esimesed märgid sellest, et 56-aastane Craig on läbimas suurt füüsilist muutust, ilmnesid Veneetsia filmifestivalil. Pariisi jõudes võttis filmistaar oma uue stiili aga täielikult omaks pealaest jalatallani. Loewe moebrändi show’le saabunud näitleja otsustas boheemlaslike riiete kasuks, millega sobitusid väga hästi tema pikad juuksed ja Ozzy Osbourne’i poolt kuulsaks tehtud värvilised päikeseprillid. Tundub, et Craig on võtnud täielikult omaks oma halli juuksevärvi ning ei kavatsegi enam varjata märke vananemisest.