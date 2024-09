Kättemaks on rõve! Marko Reikop ajas teda parodeerinud näitleja otse-eetris pisardama, ropendama ja värisema

Viimaste aastate üheks värvikaimaks maitsetestiks osutunud saatelõigus mekkisid Rajaveer ja Reikop viimase kursaõe poolt toodud snäkke Taiwanilt. Põhjus, miks just Rajaveer Reikopiga diivanile istus, peitub seitse aastat tagasi eetrisse jõudnud naljasaates, kus näitleja „Ringvaate“ saatejuhti parodeeris. Naljaks keeratigi toona just see, kuidas Reikop suure õhinaga legendaarseks saanud maitseteste läbi viib. Nüüd sai Rajaveer tunda Reikopi „kättemaksu“.