Eesti teedel pole veel ühtki sellist autot vuramas. Päev pool miljonit eurot maksva Rolls Royce’i uue elektriauto roolis

Kui ühel päeval potsatab sinu meiliposti kutse tulla testima autode kuninga Rolls-Royce`i uusimat, täiselektrilist mudelit Spectre, siis kaua ei mõtle. Sest see on elamus. Kaks aastat tagasi oli mul võimalus Rolls-Royce`i autodega esimest korda tutvust teha, kuuludes Euroopa ajakirjanike delegatsiooni, kes kogunes Varssavis, et proovida viie erineva Rolls-Royce`i mudeli sõiduomadusi. Märkimisväärne on, et Rolls-Royce ei kutsu autosid testima autoajakirjanikke, vaid peaasjalikult elustiilist kirjutavaid ajakirjanikke, sest selline olevat firma stiil. Luksusautosid omavahel vahetades sõitsime toona Poola pealinnast paarsada kilomeetrit eemal asuvasse veinimõisasse ja õhtul sealt tagasi. Sõit erinevate Rollsidega oli äge, sihtkoht imeilus ja toit esmaklassiline. Nagu Rolls-Royce`i puhul tavaks: kõik peab olema viimase peal, ja ennekõike elustiil. Nüüd saabus siis taas pakkumine tulla testima Rolls- Royce`i kõige kauem oodatud luksusmudelit Spectre, ja sedakorda Tallinnas.