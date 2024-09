Kergitavad saladuseloori! Ott-Sander Palm planeeritavast pulmapäevast: pidu peab kestma kolm päeva ja olema kõigile sõpradele

Ott-Sander Palmi ja Getter Jaani eelistused pulmade osas on selged – intiimne ja kiire pulm ei ole nende esimene valik. Ott-Sander tunnistas, et ta on isegi sõpru noominud, kui nad on korraldanud väikese intiimse pulma vaid kümne inimesega. „Pulm peab ikkagi kestma kolm päeva ja kõikidele sõpradele, sest sa teed seda ühe korra elus,“ ütles ta kindlalt.