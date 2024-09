SUUNAMUDIJA ANKEET | Staarisaatest tuntuks saanud Artjom Savitski lööb laineid sisuloojana: ma ei tahtnud sellest rongist maha jääda!

Kõige raskem asi sisuloojaks olemise juures on... Sisuloomine on ettevõtlus, pidev iseenda motiveerimine ja ideede jaoks inspiratsiooni leidmine on kõige keerulisem. Selles töös pole ülemust ega kedagi, kes jagaks tööülesandeid ja sunniks need mingiks kindlaks ajaks ära tegema. Pead ise leidma aja ja jõu, et asjad tehtud saaks.