Gerli märkis saates, et Padari perekonnanime säilitamine pärast abiellumist oli tema jaoks loogiline samm, sest ta on alates 14. eluaastast selle nime alt esinenud. „Miks ma peaksin sellest nimest loobuma? Vannaga pole siin midagi ühist - nimi ongi ainult ühine!“ rääkis Gerli naerusuiselt Anule, kes uuris, kas ta on Padari nimega rahu teinud.